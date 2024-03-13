От солистки Большого театра до пианистки с мировым именем: в столице отремонтировали свыше 10 домов, связанных с известными музыкантами

На объекте приведут в порядок фасад и стояки водоотведения. Перед тем как приступить к восстановлению здания, специалистам необходимо разработать проект, в котором будут учтены все характеристики строения, а также подобраны наиболее подходящие материалы и технологии. Ремонт начнется с тщательной очистки поверхностей от старой краски и штукатурки. На следующем этапе приведут в порядок межпанельные швы, а места намокания обработают антисептическими растворами. После этого на стены нанесут штукатурно-окрасочный слой и загерметизируют швы. Высотные работы выполнят с помощью электролюлек. Завершающим этапов станет обновление цоколя, ремонт входных групп и восстановление балконов.