От солистки Большого театра до пианистки с мировым именем: в столице отремонтировали свыше 10 домов, связанных с известными музыкантами

Так, в доме 40 на Пресненском Валу жил Владимир Соколов, народный артист РСФСР, кларнетист, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он был музыкантом Государственного академического симфонического оркестра СССР, преподавал в консерватории и Центральной музыкальной школе при ней. Ученики Владимира Соколова стали дипломантами международных конкурсов и сейчас работают в лучших российских и зарубежных оркестрах.
12-этажный жилой дом прямоугольной формы был построен в 1973 году по типовому проекту. Входные группы акцентированы выносными козырьками с опорными стенками.
Специалисты заменили системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также привели в порядок фасад. Его поверхность еще на заводе была украшена ячеистой плиткой, которая с годами потеряла цвет, а местами отвалилась. Для восстановления фасадов такого типа столичный Фонд капитального ремонта разработал особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот состав можно наносить на старую плитку.
Для удобства жителей работы разделили на несколько этапов. Сначала стены промыли, простучали и удалили аварийную плитку. На следующем этапе фасад покрыли специальным штукатурно-клеевым и одновременно армирующим составом, в котором присутствует сетка из стекловолокна. Вслед за базовым специалисты нанесли декоративный и красочный слои, а также загерметизировали межпанельные швы. Стены дома окрасили в кремово-белый цвет, а межоконные простенки акцентировали желтым, привели в порядок балконы и входные группы. Отремонтировали откосы, подъездные козырьки и отмостку.
Прошел капитальный ремонт и в доме 4, строении 1 в Большом Кисловском переулке. Это здание построили в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова в неоклассическом стиле. Дом отличается сложной формой, к его торцам примыкают соседние здания. Строение симметрично, с выделенными по фасаду двумя полукруглыми эркерами. Нижний этаж подчеркивает руст. Межоконные пространства украшают венки, розетки и маскароны. Венчает здание карниз.
До середины 30-х годов прошлого века здесь жила Антонина Нежданова, солистка Большого театра, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал дома, а также заменили инженерные системы. Для восстановления фасада начала XX века специалисты использовали отечественные материалы и новейшие технологии. Работы начались с промывки поверхностей и ремонта штукатурного слоя. Затем мастера занялись укреплением кирпичной кладки и антисептической обработкой мест скопления влаги. Также сохранили архитектурный декор: восстановили лепнину, геометрию кронштейнов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз. Затем фасад окрасили в бежевый цвет, а нижний рустованный этаж приобрел более холодный желтый оттенок. В конце обновили цоколь, заменили отливы и водосточные трубы.
В этом году капитальный ремонт пройдет в доме 13 на улице Стромынке. Здесь проживает Элисо Вирсаладзе, народная артистка СССР, пианистка с мировым именем, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. 16-этажный дом был построен в 1972 году по проекту типовой серии. Пластику фасада создают ряды лоджий, равномерно выступающие по всей высоте здания.
На объекте приведут в порядок фасад и стояки водоотведения. Перед тем как приступить к восстановлению здания, специалистам необходимо разработать проект, в котором будут учтены все характеристики строения, а также подобраны наиболее подходящие материалы и технологии. Ремонт начнется с тщательной очистки поверхностей от старой краски и штукатурки. На следующем этапе приведут в порядок межпанельные швы, а места намокания обработают антисептическими растворами. После этого на стены нанесут штукатурно-окрасочный слой и загерметизируют швы. Высотные работы выполнят с помощью электролюлек. Завершающим этапов станет обновление цоколя, ремонт входных групп и восстановление балконов.
Московская программа капитального ремонта — это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена свыше 115 тысяч лифтов.