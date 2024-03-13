Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 марта

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,3 тенге, евро — 491,26 тенге, рубля — 4,93 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 448,5 тенге, продажи — 453,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 489 тенге, продажи — 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,78 тенге, продажи — 4,93 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 450,5 тенге, продажи — 452,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 491,5 тенге, продажи — 494,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,81 тенге, продажи — 4,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 490 тенге, продажи — 493 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,82 тенге, продажи — 4,9 тенге.