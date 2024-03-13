В Калининграде запустили завод по производству яблочных соков

«Со следующего летнего сезона у нас будет ещё три вкуса. Будут точно яблочно-морковный и яблочно-смородиновый, яблочно-облепиховый стоит под вопросом — тяжеловато с сырьём. Рассматриваем поставки в другие регионы. Мы сейчас заключили контракт с “Мираторгом” на Россию, и с “Пятёрочкой” у нас федеральный контракт», — отметил Пронин.