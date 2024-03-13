В Калининграде запустили завод по производству яблочных соков

В Калининграде открыли завод по производству яблочных соков. Первые партии выпустили в конце 2023 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал руководитель ООО «Агродело» Сергей Пронин.
Компания выращивает яблоки в посёлке Тургенево Полесского округа. Площадь сада — 29 гектаров, там растут 42 000 деревьев. «Просто сбывать яблоки очень сложно, нет цены. Искали, что делать дальше, и по программе Минсельхоза получили субсидируемый кредит. Вложили приличную часть собственных инвестиций. Осенью запустили производство», — рассказал Пронин.
Продукция компании выходит под торговой маркой «Тургеневские сады». Предприятие налаживает поставки в крупные торговые сети. «Сейчас выслали продукцию в “Викторию”, через недели две сок будет в “Пятёрочках” и “Спарах”», — объяснил руководитель компании.
За день на высокопроизводительной линии могут выпускать до десяти тысяч пачек сока. Пронин отметил, что «Агродело» перерабатывает продукцию и других местных фермеров. В планах компании расширить ассортимент соков.
«Со следующего летнего сезона у нас будет ещё три вкуса. Будут точно яблочно-морковный и яблочно-смородиновый, яблочно-облепиховый стоит под вопросом — тяжеловато с сырьём. Рассматриваем поставки в другие регионы. Мы сейчас заключили контракт с “Мираторгом” на Россию, и с “Пятёрочкой” у нас федеральный контракт», — отметил Пронин.
В 2015 году агрофабрика «Натурово» открыла в Калининграде первую линию по производству соков прямого отжима. Стоимость перерабатывающей линии превысила 10 миллионов рублей.
Основными поставщиками яблок в Калининградской области являются Полесский, Багратионовский и Зеленоградский округа. В регионе выращивают более десяти сортов яблок — «Чемпион», «Белорусское сладкое», «Ред Делишес», «Глостер», «Мельба», «Макинтош» и другие. Из местных фруктов также производят сидры, чипсы и пастилу.