В два этапа. Омский логопарк «Солнечный» будет развиваться

Реализация проекта проходит в два этапа. На сегодня в составе логопарка построено два объекта. Первым сдан распределительный центр для нужд крупной федеральной торговой сети, который официально запущен в ноябре 2023. Второй объект — многофункциональный распределительный центр для трёх арендаторов, сейчас он оснащается оборудованием. Общая площадь всех объектов первого этапа составит 250 тыс. кв. м, их строительство будет завершено в 2026 году.