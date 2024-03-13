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В два этапа. Омский логопарк «Солнечный» будет развиваться

Губернатор Омской области провёл очередное заседание регионального инвестиционного комитета.
Источник: правительство Омской области

Подробности в материале omsk.aif.ru.

20 млрд рублей вложений

Участники совещания «сверили часы» по проектам, которые уже реализуются, и тем, что стоят в планах на ближайшую перспективу.

В частности, на инвест­комитете рассмотрели планы дальнейшего развития логистического парка «Солнечного». Общий объём вложений оценивается более чем в 20 млрд руб.

На территории логопарка должны быть размещены распределительные центры крупных компаний, торговых сетей и маркетплейсов. Как выяснилось, в итоге масштабы производственной мощности логопарка «Солнечного» будут больше, чем планировалось изначально.

Реализация проекта проходит в два этапа. На сегодня в составе логопарка построено два объекта. Первым сдан распределительный центр для нужд крупной федеральной торговой сети, который официально запущен в ноябре 2023. Второй объект — многофункциональный распределительный центр для трёх арендаторов, сейчас он оснащается оборудованием. Общая площадь всех объектов первого этапа составит 250 тыс. кв. м, их строительство будет завершено в 2026 году.

7000 новых рабочих мест

Сейчас в логопарке «Солнечном» планируют ещё один проект — строительство распределительного центра площадью 160 тыс. кв. м. Инвестор рассказал о планах и необходимой поддержке. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта в регионе будет создано более 7000 рабочих мест.

На заседании инвестиционного комитета обсудили вопросы, возникающие в рамках реализации этого и других проектов, чтобы с участием заинтересованных сторон найти оптимальное решение.