В феврале в Ташкенте замедлилось снижение цен на аренду — эксперты

После некоторого снижения, зафиксированного с начала года, активность на рынке недвижимости Узбекистана в феврале снова начала расти, и отмеченный ранее спад полностью восстановился, отметили эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем обзоре рынка недвижимости за февраль. Основным фактором подъема эксперты назвали расширение экономической активности.
Ситуация на рынке аренды жилья в Ташкенте.
В Ташкенте замедлилось снижение цен на аренду. Если в январе рынок аренды снизился на 2,2%, то в феврале — на 1,1% и составил 8,9 доллара за 1 квадратный метр.
В годовом измерении наибольшее снижение аренды — с 13% до 18% — отмечено в Алмазарском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах.
За месяц аренда повысилась в Бектимирском и Шайхантухурском районах, здесь снять квартиру стало дороже на 3,5% и 2,5% соответственно.
Наибольшее снижение аренды отмечено в Яшнабадском — на 6,3% и Чиланзарском районах — на 5,7%.
Все еще высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах, здесь в среднем снять жилье обойдется в 11 долларов за квадратный метр.
Относительно доступной аренда жилья остается в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах и колеблется в пределах от 6 до 8 долларов за квадратный метр.
Цены на покупку недвижимости на вторичном рынке.
В феврале стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 0,8%. В годовом выражении цены на вторичку увеличились на 14,1%. Наиболее заметный рост отмечен в Ташкентской области — 26%, Бухарской области — 24,1% и Андижанском регионе — 24%.
В Ташкенте за месяц средние цены на вторичное жилье выросли на 1,6%, составив 1140 долларов. Заметный рост цен от 2% до 6% отмечен в трех столичных районах — Мирабадском, Яшнабадском, Яккасарайском.
Вместе с тем вторичное жилье стало дешевле в Бектимирском и Учтепинском районах — на 1,1% и 0,4% соответственно.
В целом, за год вторичный рынок жилья в Ташкенте вырос на 17,3%. При этом отмечено замедление темпов роста на 2,7 процентных пункта.
В феврале было заключено 22,2 тысячи договоров купли-продажи недвижимого имущества, что в сравнении с прошлым месяцем показывает рост на 2%. Высокие темпы роста отмечены в Ташкенте — 14%, Андижанской области — 16% и Ферганском регионе — 13%.
Напомним, что в январе эксперты Центра экономических исследований и реформ отмечали падение спроса на рынке аренды в столице.