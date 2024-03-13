В феврале в Ташкенте замедлилось снижение цен на аренду — эксперты

После некоторого снижения, зафиксированного с начала года, активность на рынке недвижимости Узбекистана в феврале снова начала расти, и отмеченный ранее спад полностью восстановился, отметили эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем обзоре рынка недвижимости за февраль. Основным фактором подъема эксперты назвали расширение экономической активности.