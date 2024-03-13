В омский Минздрав требуются специалисты на зарплату до 48 тысяч рублей

Потребность в специалистах по ведущей группе должностей, в свою очередь, заявлена в Управлении кадровой работы и государственной службы. В частности, порядка 47−48 тысяч рублей гарантируется советнику сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении с обязанностями в области кадровой стратегии и кадровой политики подразделения. Кроме того, 48−49 тысяч рублей гарантируется начальнику того же сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.