В омский Минздрав требуются специалисты на зарплату до 48 тысяч рублей

В частности, специалистов по старшей группе должностей подбирают для ведомственного Управления стратегического развития и реформирования здравоохранения. Речь идет о формировании кадрового резерва. К претендентам заявлены требования о владении навыками подготовки информационно-аналитических материалов, работы в электронной автоматизированной системе Правительства Омской области и формирования проектов нормативных правовых актов и служебных документов. Требования к стажу не предъявлены. Гарантируется заработная плата в 33−34 тысячи рублей, пятидневная трудовая неделя без командировок. Контракт готовы заключить бессрочно.
Потребность в специалистах по ведущей группе должностей, в свою очередь, заявлена в Управлении кадровой работы и государственной службы. В частности, порядка 47−48 тысяч рублей гарантируется советнику сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении с обязанностями в области кадровой стратегии и кадровой политики подразделения. Кроме того, 48−49 тысяч рублей гарантируется начальнику того же сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.
Прием документов в каждом из случаев заканчивается 2 апреля 2024 года. Предполагаемая дата проведения конкурсной процедуры — 25 апреля 2024 года.
Ранее по такому же принципу стали формировать кадровый резерв для Главного управления Госстройнадзора Омской области.