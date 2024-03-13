Старейшая французская компания построит в Кашкадарье водопровод стоимостью свыше 120 миллионов евро

Для справки. Eiffage — французская строительная компания, одна из крупнейших во Франции. Ее деятельность началась в 19 веке, и на протяжении всей истории крупные французские компании и выдающиеся инженеры сотрудничали с ней, выполняя проекты различной сложности. Так, в числе знаменитых проектов, созданных инженерами Eiffage — Эйфелева башня и Статуя Свободы.