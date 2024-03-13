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Старейшая французская компания построит в Кашкадарье водопровод стоимостью свыше 120 миллионов евро

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Магистральный водопровод в Кашкадарье за 123,2 миллиона евро построит французская компания Eiffage, в числе ранних знаменитых проектов которой — Эйфелева башня и Статуя Свободы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Хоким Кашкадарьинской области встретился с представителями французской компании и обсудил с ними детали строительства магистрального водопровода протяженностью 82 километра по направлению Яккабаг — Карши с четырьмя водохранилищами объемом 10 тысяч кубометров.

Отметим, что проект строительства водопровода реализуется в соответствии с постановлением президента, принятым в 2022 году.

Для справки. Eiffage — французская строительная компания, одна из крупнейших во Франции. Ее деятельность началась в 19 веке, и на протяжении всей истории крупные французские компании и выдающиеся инженеры сотрудничали с ней, выполняя проекты различной сложности. Так, в числе знаменитых проектов, созданных инженерами Eiffage — Эйфелева башня и Статуя Свободы.

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строительство