Старейшая французская компания построит в Кашкадарье водопровод стоимостью свыше 120 миллионов евро

Хоким Кашкадарьинской области встретился с представителями французской компании и обсудил с ними детали строительства магистрального водопровода протяженностью 82 километра по направлению Яккабаг — Карши с четырьмя водохранилищами объемом 10 тысяч кубометров.
Отметим, что проект строительства водопровода реализуется в соответствии с постановлением президента, принятым в 2022 году.
Для справки. Eiffage — французская строительная компания, одна из крупнейших во Франции. Ее деятельность началась в 19 веке, и на протяжении всей истории крупные французские компании и выдающиеся инженеры сотрудничали с ней, выполняя проекты различной сложности. Так, в числе знаменитых проектов, созданных инженерами Eiffage — Эйфелева башня и Статуя Свободы.