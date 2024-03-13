В Волжском районе Самарской области отремонтируют три дороги

В Волжском районе Самарской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году планируют отремонтировать 3 участка региональных трасс.
По информации пресс-службы правительства региона, общая протяженность дорог превысит 16 километров. Специалисты капитально отремонтируют дорогу «Самара — Новокуйбышевск», продолжат работы на трассе «Николаевка — Черновский — Белозерки» и на дороге «Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка». На участках уложат ровное дорожное покрытие, нанесут разметку, установят дорожные знаки, светофоры.
В текущем году в регионе всего приведут в порядок 46 дорожных объектов. Их протяженность составит 183 км.