«Проблемы надо просто пережить». Жителям рухнувшего флигеля на Гороховой власти предложили подождать

Жителям рухнувшего флигеля на Гороховой улице отказались выдавать справки, что их квартир больше нет. На встрече с жильцами чиновники объяснили это тем, что не имеют полномочий. Одна из семей рискует остаться без страховых выплат по ипотеке.
Глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук встретился с жильцами рухнувшего в декабре флигеля на Гороховой улице, 73. Аудиозаписью встречи с «Фонтанкой» поделились её участники.
«Мы собрались здесь, чтобы вы были уверены, что процесс идет, и даже мысли не было, что вы в чем-то ущемлены. Мы прекрасно знаем про ипотеки и про другие вопросы», — начал разговор глава района и практически сразу передал слово начальнику местного ЖКС. Тот заявил, что после обрушения дома были написаны письма в расчетный центр, но остановить начисления квартплаты не успели, поэтому уже в следующем месяце все пересчитали.
«Больше зачислений за жилищные услуги вам не начисляли», — заявил руководитель ЖКС. На это ему ответила жительница 27-й квартиры — она рассказала, что зашла в личный кабинет (получить бумажную квитанцию она не может — почтовый ящик похоронен под обломками дома) и увидела там долг, хотя до этого она всё исправно платила. Глава ЖКС заверил, что это старые начисления. А глава района пожурил подчиненных за то, что люди не могут получить счета: «У людей горе, проблем больше, чем надо, а мы это не предусмотрели — до завтра все квитанции разнесите по новым адресам». Дело в том, что в феврале жителям пришли начисления за уборку мусора и капремонт.
«Нас заверили в комитете, что оплата начисляться не будет. Та, что начислялась, уйдет в перерасчет».
На всякий случай глава администрации решил рассказать жильцам дома на Гороховой о сложностях в районе с другими домами. В пример он привел только что отремонтированный дом, где очень долго вешают номера на квартиры: «Такой бизнес у нас! А домофон там месяц уже не работает. А мне говорят: жителям не надо. Да это вам надо должно быть. Вы поймите, у нас не всегда по щучьему велению и по волшебной палочке. Но ваша судьба у нас на первом плане. Просто не всё сразу».
Фраза «не всё сразу» очень кстати пришлась к описанию ситуации с расселением флигеля. Как рассказала глава жилищного отдела администрации Ирина Веселова, в рухнувшей части дома было 11 квартир, в них жили 18 семей — это 49 человек. В итоге расселили 15 семей (38 человек), две семьи не имели право на маневренный фонд, а одна семья от него отказалась.
«Мы не отказались, мы были вынуждены отказаться. Нам предложили квартиру, не пригодную к проживанию. Нам предложили другую, где тоже были непригодные условия. Мы не успели забрать вещи, у нас домашние животные, маленький ребенок, а нам предлагают однушку с плесенью со строительным хламом», — сказала жительница, которая покинула квартиру на Гороховой за пару часов до обрушения.
«Квартира в прекрасном состоянии. Её уже выдали другой семье», — возразила сотрудница районной администрации.
«Мы запрашиваем квартиры в других районах. У нас в районе много квартир признаны аварийными. Мы запрашиваем в Калининском, Московском и Центральном. К сожалению, коллеги предоставляют такое же жилье, временное».
У нескольких жильцов, получивших маневренный фонд, оказались огромные долги по квартплате в наследство от предыдущих проживающих. «Это технический вопрос, мы его решим», — заявил глава района. «Ну да, только решаете уже несколько месяцев», — хмыкнула одна из жительниц.
Возникли у жильцов и вопросы про компенсации — их, напомнили они, обещал губернатор Петербурга. «Компенсация за утерю имущества полагается только тем, кто не мог его забрать. Вы получили предписание, что дом аварийный и могли это сделать», — сказал глава района. «Но дом не был признан аварийным», — возмутилась одна из участниц встречи, как раз та, что выезжала последней и не успела забрать все вещи и мебель.
«Вы должны понимать, эта ситуация не штатная. В тот день мы по тревоге поехали туда, за всех переживали. Первый вопрос был у меня: где последняя семья? Спят, ответили мне. Я обрадовался. Спасибо, что вы поняли. Все вопросы утрясутся. Это житейские проблемы, которые утрясут, их надо пережить и радоваться жизни. То, что вы будете обеспечены, нет сомнений. Поэтому по компенсации я подниму этот вопрос. Почему получили не все… надо разбираться. Привлекать какие-то организации, просить, чтобы вам помогли… лучше мы сами сбросимся сотрудниками администрации и вам поможем», — заключил Оверчук.
Под конец встречи речь зашла о справке об обрушении дома. Она нужна для организации, которая страхует ипотечный кредит. «У нас нужда», — заявил адвокат Сергей Тверски, представляющий несколько семей. Одна из жительниц заметила, что у неё заканчивается действие страховки: «С нас потребуют всю сумму, и мы обанкротимся».
Однако чиновники заявили жильцам, что они не могут им выдать никакие справки. «Написать справку, которую я не имею право подписывать — всё равно что прохожих на улице спросить об этом. А вот обратиться в страховую или ипотечную компанию мы можем и попросить отсрочить платежи. Если я буду писать то, что пишет пресса … Вот корреспондент одного издания по соседнему дому ходила. Помогло это? Это спекуляция», — заявил Оверчук.
По словам представителей администрации, сейчас проходит экспертиза обломков дома, в ближайшее время её должны представить на заседании межведомственной комиссии, которая и сделает вывод, что дом, точнее — сохранившаяся его часть и руины флигеля, аварийные. И только это решение, заявили на встрече чиновники, может быть легитимной справкой об обрушении дома. После недолгих уговоров Оверчук всё же согласился подумать над формулировками, которые он может использовать по закону и которые подойдут для справки в страховую. Также он пообещал одной из жительниц, чей муж из-за обрушения дома пропустил сессию, поговорить с ректором университета, чтобы его не отчисляли.