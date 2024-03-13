«Проблемы надо просто пережить». Жителям рухнувшего флигеля на Гороховой власти предложили подождать

«Больше зачислений за жилищные услуги вам не начисляли», — заявил руководитель ЖКС. На это ему ответила жительница 27-й квартиры — она рассказала, что зашла в личный кабинет (получить бумажную квитанцию она не может — почтовый ящик похоронен под обломками дома) и увидела там долг, хотя до этого она всё исправно платила. Глава ЖКС заверил, что это старые начисления. А глава района пожурил подчиненных за то, что люди не могут получить счета: «У людей горе, проблем больше, чем надо, а мы это не предусмотрели — до завтра все квитанции разнесите по новым адресам». Дело в том, что в феврале жителям пришли начисления за уборку мусора и капремонт.