В Нижегородской области больше нет обманутых дольщиков

Проблема дольщиков, попавших в обман по недвижимости, была успешно решена в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин заявил об этом при представлении отчета по социально-экономическому развитию региона 12 марта.
Еще в 2017 году эта проблема в регионе была одной из основных, и глава региона, как он сам рассказывает, считал ее личным вызовом. Сейчас более 7,5 тысяч пострадавших нижегородцев восстановили свои права.
Все проблемные строения на территории региона будут завершены. Даже касаясь тех ЖК, где дольщикам были выплачены компенсации.