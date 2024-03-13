Эксперт жестко высказался о возможности строительства метро в Краснодаре

В интервью для РБК ТВ Юг урбанист Аркадий Гершман высказал мнение, что в ближайшие двадцать лет строительство метро в Краснодаре является непрактичным и невозможным, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По мнению специалиста, финансовые и пассажирские аспекты делают метрополитен в городе неосуществимым без значительной федеральной поддержки.
Аркадий Гершман также отметил, что часто подобные заявления о строительстве метро делаются с целью улучшить рейтинг определенных политиков и чиновников.
Урбанист утверждает, что для решения транспортных проблем в Краснодаре существуют более доступные и эффективные методы.
Как ранее сообщалось, в январе 2024 года мэр Краснодара, Евгений Наумов, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив строительства метро, отметил, что компания из столицы занимается предварительной проработкой проекта, но пока мэр не называет точных сроков его реализации. Ранее в декабре, в ходе прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым прозвучало, что информация о сроках выполнения проекта будет обнародована к концу года.