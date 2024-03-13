Эксперт жестко высказался о возможности строительства метро в Краснодаре

Как ранее сообщалось, в январе 2024 года мэр Краснодара, Евгений Наумов, отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив строительства метро, отметил, что компания из столицы занимается предварительной проработкой проекта, но пока мэр не называет точных сроков его реализации. Ранее в декабре, в ходе прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым прозвучало, что информация о сроках выполнения проекта будет обнародована к концу года.