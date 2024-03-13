Слесарь из Нижнего Новгорода неожиданно выиграл 2 млн рублей

Вячеслав Белов из Нижнего Новгорода стал участником моментальной лотереи и выиграл 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи.
«Покупал билет с мыслью, что выигрыш будет хорошим подарок на день рождения мне и сыну. — рассказал победитель. — Стер защитный слой билета дома. Вижу сначала один миллион, продолжил стирать дальше. Хоп — и второй миллион».
До выхода на пенсию Вячеслав Викторович работал слесарем на автозаводе.
Призовые средства он разделил между домочадцами и купил подарки внучкам.