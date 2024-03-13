Современные и экологичные: в 2024 году в Москву поступят электробусы в новом дизайне

С 2022 года в Москву приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ. Например, адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов, и теперь он заметнее издалека. Помимо этого, электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 километров до 80 километров — электробус едет дальше после подзарядки, при этом вес машины остался прежним.