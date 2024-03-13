Более 3,2 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

Самая большая очередь сейчас фиксируется на литовском направлении, где в двух действующих пунктах пропуска — «Каменный Лог» и «Бенякони» — по данным на 10:00 в среду в очереди стоят 2160 фур. Из них в «Каменном Логе» — 1090 машин, в «Беняконях» немного меньше — 1070.