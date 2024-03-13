Более 3,2 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

Самая большая очередь сейчас фиксируется на литовском направлении, где в двух действующих пунктах пропуска — «Каменный Лог» и «Бенякони» — по данным на 10:00 в среду в очереди стоят 2160 фур. Из них в «Каменном Логе» — 1090 машин, в «Беняконях» немного меньше — 1070.
На границе Беларуси с Латвии также продолжает расти очередь. Сегодня в пункте пропуска «Григоровщина» уже находятся свыше 600 большегрузов.
Что касается польско-белорусской границы, то там самое скопилось самое маленько количество транспорта: 170 грузовых машин.
Ситуация с легковыми автомобилями
Кроме того, на границах Беларуси со странами ЕС образовались очереди и из легковых автомобилей, однако он не такие большие, как из фур.
Самое большое скопление машин наблюдается на границе Беларуси с Польшей, где в пункте пропуска «Брест» находится более 180 легковушек.
На белорусско-литовской границе Беларуси ситуация следующая: в «Беняконях» — 80 легковушек, в «Каменном Логе» — 50.
На границе Беларуси с Латвией в настоящее время очередей из легковых авто нет.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.