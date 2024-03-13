Водитель-экспедитор до 300 тысяч: названы самые «дорогие» вакансии марта в Красноярском крае

Инженер-теплотехник в компании, занимающейся рыборазведением и рыбопереработкой, может зарабатывать до 140 тысяч рублей. Требюуется специалист с средним-специальным или высшим образованием, знанием систем теплоснабжения и водоснабжения, умением работать с людьми и ответственным отношением к работе. Место работы: поселок Приморск (200 км от Красноярска), компания предоставит жилье, также есть возможность получить субсидию до 1 млн рублей при условии работы в компании от 3-х месяцев.