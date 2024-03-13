Водитель-экспедитор до 300 тысяч: названы самые «дорогие» вакансии марта в Красноярском крае

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае, и составил топ наиболее высокооплачиваемых предложений. В марте в крае ищут бульдозериста, терапевта, повара и директора ресторана.
Самой доходной в этом месяце стала вакансия водителя-экспедитора с личным грузовым автомобилем. Работа не сложная, но ответственная: нужно перевозить грузы по населенным пунктам Красноярского края, загрузка и разгрузка силами водителя. Требуется ИП, автомобиль с поддержанием положительной температуры и объемом кузова не менее 17 кубометров, опыт работы по приемке и доставке груза заказчику, пунктуальность. Зарплату сотруднику обещают до 300 тысяч рублей.
Инженер-теплотехник в компании, занимающейся рыборазведением и рыбопереработкой, может зарабатывать до 140 тысяч рублей. Требюуется специалист с средним-специальным или высшим образованием, знанием систем теплоснабжения и водоснабжения, умением работать с людьми и ответственным отношением к работе. Место работы: поселок Приморск (200 км от Красноярска), компания предоставит жилье, также есть возможность получить субсидию до 1 млн рублей при условии работы в компании от 3-х месяцев.
Участковый врач-терапевт требуется в Красноярскую межрайонную больницу. Специалисту необходимо высшее медицинское образование и сертификат или свидетельство об аккредитации. Зарплата — до 110 тысяч рублей, возможна компенсация найма жилья.
Также в топ попали вакансии в сфере питания. От 104 тысяч рублей может зарабатывать повар в мобильном подразделении. Нет закрепления за магазином, сотрудник будет ездить в разные районы Красноярска. Гибкий график работы, опыт приветствуется, но не обязателен.
Также в Красноярске требуется директор ресторана: амбициозный, мoтивиpoвaный карьерным ростом, с пониманием ocнoвныx операционных показателей, опытом работы на руководящей должности и с документооборотом по ресторанной специфике. В качестве бонусов компания предлагает ДМС, бесплатное питание, корпоративную связь, регулярные тренинги по повышению квалификации.