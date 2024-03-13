Татарстанские вкладчики QIWI-банка вернули себе 60 миллионов рублей

Татарстанские вкладчики QIWI-банка получили от агентства по страхованию вкладов более 60 миллионов рублей. Из них 39,9 миллиона рублей вернули юридическим лицам, сообщает пресс-служба АСВ.
Всего за страховыми выплатами обратились 155 клиентов банка. Всего эту услугу могут получить 600 татарстанских вкладчиков. Общая сумма возврата составляет 105,8 миллиона рублей.
С 29 февраля по 13 марта вкладчикам кредитной организации в России выплатили 2,86 миллиарда рублей. Соответствующее заявление можно подать до ликвидации банка.
Напомним, руководителем Сбербанка в Татарстане назначен Руслан Салимов.