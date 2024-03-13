Нужно ли казахстанцам платить налоги при продаже электроэнергии

Для этого вводится такое понятие как «маломасштабный объект ВИЭ». Граждане могут установить «зеленую» технологию по выработке электроэнергии и самостоятельно использовать выработанное электричество. Недостающие объемы докупаются у энергопередающей организации, излишки — продаются ей же. Причем физическим лицам для этого не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.