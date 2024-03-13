Новый генплан Сочи предусматривает застройку: мораторий губернатора не помог

«Микрорайон Кудепста, северный склон Бытхи, также Хостинский район».
Разработкой генплана занимался институт перспективного градостроительства. По территориям утверждены проекты планировки, выданы разрешения на строительство, пишут РИА «Новости».
Обновленный генплан Сочи утвердили в 2023 году, он нужен для контроля застройщиков. В Краснодарском крае действует мораторий на новое строительство в муниципалитетах с проблемами коммуникаций.
Ранее мэр Краснодара описал плюсы переезда в краевую столицу и выразил надежду на рост населения, несмотря на просьбы местных жителей в соцсетях больше сюда не ехать.