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Новый генплан Сочи предусматривает застройку: мораторий губернатора не помог

СОЧИ, 13 марта, ФедералПресс. Несколько районов Сочи застроят домами, несмотря на мораторий краевых властей. Главный архитектор НИИПГ Вероника Зыкина назвала эти территории.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Микрорайон Кудепста, северный склон Бытхи, также Хостинский район».

сказала Зыкина

Разработкой генплана занимался институт перспективного градостроительства. По территориям утверждены проекты планировки, выданы разрешения на строительство, пишут РИА «Новости».

Обновленный генплан Сочи утвердили в 2023 году, он нужен для контроля застройщиков. В Краснодарском крае действует мораторий на новое строительство в муниципалитетах с проблемами коммуникаций.

Ранее мэр Краснодара описал плюсы переезда в краевую столицу и выразил надежду на рост населения, несмотря на просьбы местных жителей в соцсетях больше сюда не ехать.

строительство