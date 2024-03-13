В Татарстане выделят 95 млн рублей в улучшение систем водоснабжения

В рамках масштабной программы по модернизации инфраструктуры водоснабжения Татарстан направит более 95 млн рублей на строительство и реконструкцию сетей на 13 участках в десяти муниципалитетах. Данный тендер был опубликован на портале госзакупок.
Среди ключевых проектов — строительство водопровода в Казани от проспекта Победы до улицы Центральной в Салмачах, предназначенное для улучшения водообеспеченности поселка. Также запланировано строительство кольцующего водопровода в селе Ометьево, который позволит укрепить местную систему водоснабжения. Проекты охватывают Азнакаево, Лаишево и Лениногорский район.
Завершение всех работ запланировано до 1 декабря 2024 года. Исполнителем проекта выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».
Ранее мы писали, что в Казани продолжается реализация масштабного проекта по строительству нового здания для знаменитого театра имени Камала. Одним из ключевых этапов станет обустройство систем водоснабжения и водоотведения, стоимость которых оценивается почти в 81 млн рублей.