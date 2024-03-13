В Татарстане выделят 95 млн рублей в улучшение систем водоснабжения

Ранее мы писали, что в Казани продолжается реализация масштабного проекта по строительству нового здания для знаменитого театра имени Камала. Одним из ключевых этапов станет обустройство систем водоснабжения и водоотведения, стоимость которых оценивается почти в 81 млн рублей.