Стали известны даты проведения XI форума «Технопром» в Новосибирской области

«Технопром» в Новосибирской области проводится ежегодно, с 2022 года его проведение с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением правительства Российской Федерации. «Технопром» зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России.
В соответствии с документом, создан программный комитет по подготовке форума — его возглавила заместитель губернатора Ирина Мануйлова. До конца мая будет сформирована деловая программа «Технопрома-2024».
В прошлом году площадка юбилейного форума в Новосибирской области приняла более 16 тысяч человек, а с учетом тех, кто присоединился онлайн — более 30 тысяч человек. Программа форума включала 10 отраслевых треков, более чем 230 мероприятий, на нем выступило свыше 1 000 экспертов и спикеров. В Новосибирской области работали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.
Артем ГУСЕВ.