Стали известны даты проведения XI форума «Технопром» в Новосибирской области

В прошлом году площадка юбилейного форума в Новосибирской области приняла более 16 тысяч человек, а с учетом тех, кто присоединился онлайн — более 30 тысяч человек. Программа форума включала 10 отраслевых треков, более чем 230 мероприятий, на нем выступило свыше 1 000 экспертов и спикеров. В Новосибирской области работали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.