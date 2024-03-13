Сносить ЖК «Мечта» начали в Алматы

«Стоит отметить, что информация о ЖК ранее публиковалась в СМИ. Данный комплекс был включен в список не рекомендуемой для покупки недвижимости, а также вошел список 54 объектов горной местности, которые были возведены с нарушением требований законодательства и строительных норм», — уточнили в акимате.