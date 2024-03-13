Еще один новосибирский бренд молочной продукции скоро появится на прилавках

«Толмачёвский» может перерабатывать 14,6 тыс. тонн молока в год. На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать продукцию планируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО. Здесь создано около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей.