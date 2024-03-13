Еще один новосибирский бренд молочной продукции скоро появится на прилавках

Ещё в 2018 году губернатор поставил задачу наладить переработку основных видов сельскохозяйственного сырья. За прошедшие годы проведена масштабная работа, и сегодня в нашем регионе налажена переработка всех основных видов сырья в аграрном секторе. Вся эта работа будет продолжена при параллельном совершенствовании механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Губернатор Андрей Травников на выездном совещании, которое прошло на площадке нового молочного завода в селе Красноглинное поставил задачи продолжать работу по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и заверил, что в этом деле новосибирские аграрии получат поддержку региональных властей.
— Мы — третий регион в стране по молочному стаду, и потому для нас собственная переработка чрезвычайно важна, — напомнил Андрей Травников. — Мы приветствуем и поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов.
Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» стал инициатором строительства под Новосибирском — в селе Красноглинное — крупного молокозавода мощностью 40 тонн в сутки.
Руководитель ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов подчеркнул, что на новом молочном предприятии достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения:
— Здесь на 80% процессы автоматизированы, оборудование на 96% — российского производства. Мы подстраховались запчастями, резервами по оборудованию. Но самое главное, что молоко, которое мы производим — высочайшего качества, это оценка наших партнёров, объективные показатели.
Александр Кытманов поблагодарил лично Андрея Травникова и правительство региона за комфортную среду и подчеркнул, что Новосибирская область — инвестиционно привлекательный регион.
«Толмачёвский» может перерабатывать 14,6 тыс. тонн молока в год. На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать продукцию планируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО. Здесь создано около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей.
Екатерина СОСНИНА.