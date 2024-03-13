Владимир Путин поддержал строительство Северного обхода Новороссийска

О близком старте строительства объездной дороги Новороссийска стало известно на внеочередном открытом заседании городской Думы VII созыва МО город-герой Новороссийск. Соответствующее поручение подписано президентом России Владимиром Путиным.



Речь идет о Северном обходе города, который призван вывести трафик, идущий через Новороссийск, в сторону федеральной трассы М-4 «Дон» и далее — на Геленджик. Местные жители именно его предпочитают проекту «Цемдолина — Портовая». Соответствующую петицию в начале августа они публиковали на портале «Российская общественная инициатива» (РОИ).



Наталья Решетняк

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