Ремонт Пермского хореографического училища оценили в 91 млн рублей

Как указано в технической документации, износ трехэтажного здания 1891 года постройки составляет 47%. Подрядчик должен отремонтировать полы, стены, двери и лестницы, заменить инженерные сети, установить системы контроля доступа и сигнализации.



Все работы требуется завершить к 15 ноября 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 91,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 2 апреля.