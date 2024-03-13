Как указано в технической документации, износ трехэтажного здания 1891 года постройки составляет 47%. Подрядчик должен отремонтировать полы, стены, двери и лестницы, заменить инженерные сети, установить системы контроля доступа и сигнализации.
Все работы требуется завершить к 15 ноября 2025 года. Максимальная цена контракта составляет 91,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 2 апреля.
Ремонт Пермского хореографического училища оценили в 91 млн рублей
Пермское государственное хореографическое училище объявило открытый конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщикова и Н. В. Павлова» (Пермь, ул. Петропавловская, 18).
Как указано в технической документации, износ трехэтажного здания 1891 года постройки составляет 47%. Подрядчик должен отремонтировать полы, стены, двери и лестницы, заменить инженерные сети, установить системы контроля доступа и сигнализации.