Доллар и евро подорожали в среду

Сегодня европейская валюта торговалась с превышением спроса над предложением. Евро на фоне хорошей макроэкономической конъюнктуры укрепился на 0,06% и поднялся на уровень в 3,5120 белорусского рубля.
Американская валюта, несмотря на не самую хорошую статистику по инфляции, резко пошла вверх на фоне ожиданий, что ФРС все же снизит летом ключевую ставку.
Доллар подскочил на 0,74% и оказался на уровне в 3,2299 белорусского рубля.
В складывающейся ситуации российская валюта стала дешеветь и потеряла еще 0,10%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,5290 белорусского рубля.
Следом за долларом устремилась вверх и валюта Поднебесной, прибавляя ощутимые 0,46%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4842 белорусского рубля.