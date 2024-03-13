Кварталы на месте бывшей промзоны: «Атомстройкомплекс» рассказал о преображении Эльмаша

«Образовательный центр — это современное учебное заведение, которое совмещает под одной крышей детский сад и общеобразовательную школу. Проектная вместимость нашего образовательного центра составит 1 тысячу 125 мест для школьников и 100 мест для дошкольников. В таком центре соблюдается разделение потоков, ученики школы не пересекаются с воспитанниками садика, зато соседство дает много плюсов в плане оптимизации технической эксплуатации. К образовательному процессу в садике можно подключать школьных учителей, чтобы лучше подготовить детей к первому классу. Да и семьям, где есть дети как садичного, так и школьного возраста, будет удобно провожать и встречать их с занятий, если школа и садик расположены рядом», — пояснили в пресс-службе.