Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют завершить в ноябре. Работы стартовали 7 марта. В связи с этим дорогу сузили на одну полосу.
По информации МКУ «Гормост», на объекте работают 16 человек. На первом и частично на втором пролетах ведутся подготовительные и демонтажные работы. После их проведения дорожники займутся усилением тротуара.
Напомним, контракт предусматривает ремонт дорожного полотна, несущих металлических конструкций и опор.
Ранее глава Новосибирска Олег Клемешов потребовал разобраться с пробкой на Октябрьском мосту. Затор образуется на автодороге в течение нескольких дней.