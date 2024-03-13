Новая спецсоцвыплата: сколько денег получили казахстанцы

В 2024 году в Казахстане появилась новая специальная социальная выплата для работников предпенсионного возраста, которые заняты на вредных производствах. Чтобы ее оформить, они должны иметь минимум 7 лет стажа на такой работе, а также уволиться с нее или же перевестись на «безвредную» должность.