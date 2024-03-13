Курс доллара в Казахстане вырос

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 449,89 тенге, повысившись на 0,66 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 13 марта составляет 449,30 тенге за доллар.
По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 450,02 тенге, продажи — 451,71 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 448,49 тенге, продают по 453,47 тенге.
Напомним, 13 марта по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 449,30 тенге, повысившись на 0,33 тенге.