Курс доллара в Казахстане вырос

По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 450,02 тенге, продажи — 451,71 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 448,49 тенге, продают по 453,47 тенге.