В Екатеринбурге на сезон дорожных работ запланирован ремонт на девяти улицах

В Екатеринбурге во второй декаде мая 2024 года начнется сезон дорожных работ. На ремонт 203,9 тысяч квадратных метров дорог в грядущем сезоне выделен один миллиард рублей.
— С завершением весенней уборки мегаполиса подрядчики приступят к исполнению заключенных ранее контрактов. В реалиях уральского климата старт работ приходится на вторую декаду мая, когда, с наступлением стабильных положительных температур воздуха, можно смело применять горячее асфальтирование, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Предполагается, что за сезон будут отремонтированы девять участков дорог. В перечень вошли улицы Московская (от Пальмиро Тольятти до Щорса), Крауля (от Токарей до Викулова), Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческая (от Первомайской до Малышева), Восточная (от Малышева до Куйбышева).
Также в список попали участки улиц Крестинского (от дома № 53 до улицы Академика Шварца), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), 8 Марта (от Радищева до Куйбышева) и проспект Космонавтов (от Шефской до Старых Большевиков).
Вместе с этим на обозначенных участках планируется провести модернизацию светофоров.