В Екатеринбурге на сезон дорожных работ запланирован ремонт на девяти улицах

Предполагается, что за сезон будут отремонтированы девять участков дорог. В перечень вошли улицы Московская (от Пальмиро Тольятти до Щорса), Крауля (от Токарей до Викулова), Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческая (от Первомайской до Малышева), Восточная (от Малышева до Куйбышева).