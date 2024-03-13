В Волгограде могут ввести прогрессивное налогообложение

Сейчас пока неизвестны детали схемы прогрессивного налогообложения. Президент отметил, что «над этим нужно поработать». При этом в конце февраля в Госдуму уже вносили подобный законопроект, передает тг-канал gogov. Тогда предлагали увеличить налоги на доходы физических лиц следующим образом: