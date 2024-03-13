В Волгограде могут ввести прогрессивное налогообложение

В России предложили ввести прогрессивное налогообложение.
Предложения президента
Президент России предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Сумма НДФЛ будет зависеть от дохода граждан.
Во время Послания Федеральному собранию глава государства призвал продумать более справедливое распределение налоговой нагрузки. Люди с высокими доходами будут платить в казну больше.
В интервью Дмитрию Киселеву 13 марта президент подтвердил приверженность такой идее. Владимир Путин объяснил, что налоговую систему нужно «подстроить», чтобы она помогла эффективнее решать социальные задачи.
«Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению», — отметил глава государства.
От 13% до 25%
Сейчас пока неизвестны детали схемы прогрессивного налогообложения. Президент отметил, что «над этим нужно поработать». При этом в конце февраля в Госдуму уже вносили подобный законопроект, передает тг-канал gogov. Тогда предлагали увеличить налоги на доходы физических лиц следующим образом:
- до 5 млн руб. в год — 13%;
- от 5 до 24 млн руб. — 15%;
- от 24 до 200 млн руб. — 18%;
- от 200 до 500 млн руб. — 20%;
- свыше 500 млн руб. — 25%.
Парламентарии отметили, что новая система позволить повысить поступления в федеральный бюджет на 1 млрд руб. Средства планируют перенаправлять в регионе и направлять на повышение зарплат медицинских и педагогических работников.