Пожилые люди Молдовы станут «богаче»: Их пенсии проиндексируют на 6%, что гораздо меньше уровня инфляции

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6%. Этот коэффициент будет применяться к той части пенсии, которая не превышает среднемесячную зарплату, прогнозируемую по экономике на 2024 год (13 700 леев). Соответствующая поправка одобрена Правительством.