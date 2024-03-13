Пожилые люди Молдовы станут «богаче»: Их пенсии проиндексируют на 6%, что гораздо меньше уровня инфляции

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6%. Этот коэффициент будет применяться к той части пенсии, которая не превышает среднемесячную зарплату, прогнозируемую по экономике на 2024 год (13 700 леев). Соответствующая поправка одобрена Правительством.
По данным Национальной кассы социального страхования, из 650 581 получателя пенсий, выплачиваемых из средств бюджета государственного социального страхования, пенсии 9 802 получателей превышают потолок в 13 700 леев. Это привилегированные пенсионеры — экс-депутаты, бывшие министры, судьи и так далее.