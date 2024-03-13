ЛДПР взяла под контроль решение проблемы дорог в Новосибирской области

Поводом для обращения к теме стали жалобы жителей в рамках проведения в регионе Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!». Речь шла о масштабных пробках, охвативших город, включая практически каждую его автомагистраль. Особенно сложная ситуация при выезде утром из отдаленных районов города. Причина не только в многочисленных нарушениях правил дорожного движения, но и в изначально неправильной организации всей сферы и распределения потоков на перекрестках. И это при том, что, по данным пресс-службы мэрии, за прошлый год в Новосибирске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» местные организации отремонтировали 61 объект общей протяженностью 60 километров.