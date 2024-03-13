ЛДПР взяла под контроль решение проблемы дорог в Новосибирской области

«Есть и объективные причины — дорога фактически не соответствует интенсивности движения, например, по числу полос», — прокомментировал Леонид Слуцкий, глава партии и преемник Владимира Жириновского.
Поводом для обращения к теме стали жалобы жителей в рамках проведения в регионе Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!». Речь шла о масштабных пробках, охвативших город, включая практически каждую его автомагистраль. Особенно сложная ситуация при выезде утром из отдаленных районов города. Причина не только в многочисленных нарушениях правил дорожного движения, но и в изначально неправильной организации всей сферы и распределения потоков на перекрестках. И это при том, что, по данным пресс-службы мэрии, за прошлый год в Новосибирске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» местные организации отремонтировали 61 объект общей протяженностью 60 километров.
Неудовлетворительную ситуацию с пробками признавали и местные власти. Среди последних эпизодов — затор, который продолжается уже три дня, в связи с начавшимся ремонтом Октябрьского моста. При этом работы рассчитаны до октября нынешнего года, из-за чего сложности с движением на всех близлежащих улицах прогнозируются все это время.
Однако есть проблемы и за пределами Новосибирска, например в Искитиме. Водители грузового транспорта передвигаются здесь по дорогам с сильным перегрузом и не пользуются тентами. Такое бесконтрольное движение привело к разрушению асфальтового покрытия и ухудшению экологии города.
«Водители грузовиков не накрывают тентом перевозимые грузы. Перевозка осуществляется с карьеров по центральным дорогам города с явным перегрузом. Известковая, угольная, цементная, асбестовая пыль, в свою очередь, является катализатором онкологических заболеваний. Проблему не могут решить ни глава города, ни ГИБДД, поэтому партия включится в ситуацию», — отметил глава ЛДПР.
Внимание к проблемам регионов, в том числе дорожным, — часть стратегии ЛДПР, которой она придерживалась по инициативе своего основателя Владимира Жириновского. Та же политика продолжается и сейчас, когда после его смерти партию возглавил Леонид Слуцкий.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство пакет предложений, которые призваны улучшить жизнь сибиряков и дальневосточников.