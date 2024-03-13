В Новосибирске сроки сдачи сразу 5 домов ГК «Дискус» сдвинули на полгода

Напомним, что сроки сдачи более 60 новостроек холдинга «Дискус», который контролирует депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, были сорваны еще несколько лет назад. Однако после возбуждения уголовного дела в отношении парламентария на площадках «Плющихинского» и «Просторного» жилмассивов наметилась положительная динамика. Возможно, Новосибирская область установила общероссийский рекорд по одновременной сдаче проблемных объектов. Буквально за несколько дней в эксплуатацию ввели сразу 53 МКД. Однако эти дома по факту давно были построены, и там оставалось лишь уладить бюрократические формальности, что и было сделано.