В Новосибирске сроки сдачи сразу 5 домов ГК «Дискус» сдвинули на полгода

На этот раз управление архитектурно-строительной инспекции мэрии пролонгировало разрешения на возведение новостроек ПЖСК «Дискус-143», который аффилирован с одноименным холдингом. Согласно документу муниципалитета новая дата окончания возведения многоэтажек: 30 августа 2024 года.
Между тем, изначально разрешение было выдано еще в 2016 году. В данном случае речь идет сразу о 5 корпусах жилых домов в микрорайоне Плющихинский.
Напомним, что сроки сдачи более 60 новостроек холдинга «Дискус», который контролирует депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, были сорваны еще несколько лет назад. Однако после возбуждения уголовного дела в отношении парламентария на площадках «Плющихинского» и «Просторного» жилмассивов наметилась положительная динамика. Возможно, Новосибирская область установила общероссийский рекорд по одновременной сдаче проблемных объектов. Буквально за несколько дней в эксплуатацию ввели сразу 53 МКД. Однако эти дома по факту давно были построены, и там оставалось лишь уладить бюрократические формальности, что и было сделано.
Между тем, у рекордсмена года имеется еще немало «скелетов в шкафу» в виде недостроенных объектов. Так, «Дискус» пока даже не приступал к возведению 11 домов на том же Плющихинском жилмассиве, в которых уже распроданы жилые площади. Причем, как выяснилось, построить проблемные объекты невозможно из-за неудачной конфигурации земельных участков.
А создатель строительной империи «Дискус» депутат Алексей Джулай еще весной прошлого года попал под следствие по делу о мошенничестве.