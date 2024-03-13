В Пермском крае служащих Нацгвардии и их жен освободят от транспортного налога

— В октябре 2023 года освободили от уплаты транспортного налога участников СВО — служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев. Мера поддержки оказалась востребованной, получал обращения с предложениями расширить перечень ее получателей. Выполняем, — написал Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.