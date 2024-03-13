Самарские компании могут получить льготный кредит до 1 млрд рублей

В Самарской области малые технологические компании смогут получить поддержку по программе льготного кредитования. Сумма займа увеличена до 1 млрд рублей.
Ранее кредит под 3% могли брать высокотехнологичные и инновационные предприятия МСП. Для них максимальная сумма — до 500 млн рублей. Программу реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
— Совместно с федеральными коллегами мы всесторонне поддерживаем инновационные стартапы и технологические компании, создавая необходимые условия для укрепления технологического суверенитета нашей страны, — отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.
Компании смогут воспользоваться мерой поддержки при соблюдении ряда критериев, среди которых годовая выручка от 100 млн рублей и среднегодовой прирост не менее 10%. С инструкциями можно ознакомиться на официальном сайте.