В Волгограде прогулочную зону проспекта Металлургов благоустроят за 68 млн

Подрядчику предстоит обновить покрытие тротуаров, смонтировать новые фонари и поливочный водопровод. Также проект предусматривает строительство различных зон активностей, в том числе научной площадки. При озеленении территории будут высажены липа, черемуха, клен, калина, можжевельник, снежноягодник и другие породы. Благоустройство должно завершиться до 1 сентября 2024 года.