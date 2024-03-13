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В Волгограде прогулочную зону проспекта Металлургов благоустроят за 68 млн

В Волгограде определили подрядчика реконструкции пешеходной зоны в Краснооктябрьском районе.

В Волгограде состоялись торги по определению подрядчика, который выполнит реконструкцию четную сторону пешеходной зоны на проспекте Металлургов. Работами на участке между улицами Еременко и Кузнецова займется ООО «Гринпарк». Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

Начальная цена аукциона составляла 81,8 миллиона рублей. Победитель торгов предложил сумму в 68,2 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит обновить покрытие тротуаров, смонтировать новые фонари и поливочный водопровод. Также проект предусматривает строительство различных зон активностей, в том числе научной площадки. При озеленении территории будут высажены липа, черемуха, клен, калина, можжевельник, снежноягодник и другие породы. Благоустройство должно завершиться до 1 сентября 2024 года.

ЖКХ