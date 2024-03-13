Названы сроки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург

Добавим, что в самом Екатеринбурге реализуется другой транспортный проект. Напомним, трехстороннее соглашение о создании первого Новокольцовского маршрута подписано на «Иннопроме» летом 2022 года. О введении в эксплуатацию железной дороги договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников. Финансирование проекта ожидается многоуровневым. В создании маршрута будут задействованы как федеральные средства, так и деньги Свердловской области, ОАО «РЖД» и самой уральской столицы.