Бизнес-союз: в Беларуси критически не хватает продавцов

Также Маргелов подчеркнул, что средняя рентабельность в торговле в Беларуси по итогам прошлого года сложилась небольшая — 1,4%. Однако у мелкого бизнеса не всегда есть и 1%. На этом фоне у «Евроторга» совсем другой показатель — 3,2%.