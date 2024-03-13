Бизнес-союз: в Беларуси критически не хватает продавцов

Глава бизнес союза отметил, что проблема депопуляции есть и в других странах Европы. При этом в Беларуси происходит еще и отток населения, особенно из малых городов и сельской местности.
По мнению Маргелова, в ретейле дефицит кадров — один из самых больших.
Мало платят
Есть проблема и с уровнем зарплат, опять же в первую очередь в сельской местности, отставание от крупных городов и от предложений соседних стран. Например, немало сотрудников ретейла уезжают на работу в Москву и Подмосковье.
«У нас в регионах проодавцы сегодня получают 700−800 рублей. В сельской местности все еще сложнее…», — подчеркнул Маргелов.
Малый бизнес
Маргелов также отметил, что более 50% субъектов частного бизнеса заняты в торговле и связанных с ней секторах.
Бизнес-союз предлагает создать условия для роста рентабельности в торговле. В объединении считают, что нужно увеличить долю малого среднего бизнеса в этой сфере до уровня, который обеспечивает продбезопасность в приемлемом масштабе.
Пока что 70% товарооборота генерируют крупные сети.
Иностранные собственники
У многих крупных игроков рынка зарубежные собственники. Это касается не только традиционного формата, но и маркетплейсов, которые сейчас на подъеме.
В союзе считают, что надо повысить долю белорусских компаний в торговле.
«Доходы от розничной торговли должны по максимуму оставаться в стране», — уверены в бизнес-союзе.
Маргелов обратил внимание, что по факту иностранными бизнесами в Беларуси являются не только пришедшие извне Ozon, Wildberries, Fix price, «Светофор» и «Доброцен». Сети «Евроторга» («Евроопт», «Хит!», «Грошык») и «Соседи» — это тоже зарубежный бизнес.
Также Маргелов подчеркнул, что средняя рентабельность в торговле в Беларуси по итогам прошлого года сложилась небольшая — 1,4%. Однако у мелкого бизнеса не всегда есть и 1%. На этом фоне у «Евроторга» совсем другой показатель — 3,2%.