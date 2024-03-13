В Омск-Центральный построят жилье для 110 тысяч человек

Омск-Федоровка будет расположен у Западного обхода рядом с СНТ «Авиатор». Для осуществления этого проекта потребуется приблизительно 40 миллиардов рублей. Напомним, ранее мы писали, что омичам показали, как может выглядеть будущий аэропорт.