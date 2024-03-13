В Перми открылся спорткомплекс «Энергия»

«Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно, — написал господин Махонин.— Построили его по инфраструктурной программе “Пермь-300” и при поддержке президентского нацпроекта “Демография”. Уникальность спорткомплекса в том, что здесь представлено максимальное количество видов спорта».



Спорткомплекс площадью более 29 тыс. кв. м включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта. Стоимость объекта составила более 2 млрд руб., из них 220 млн руб. было выделено из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.