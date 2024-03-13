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В Узбекистане вновь ввели ограничения на подачу электроэнергии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане вновь ввели ограничения на подачу электроэнергии до 150 МВт в целях предотвращения аварий. Это аргументируется грядущими проливными дождями и усилением ветра, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Сегодня пресс-секретарь Минэнерго Хасан Тошходжаев на брифинге в АИМК сообщил, что вчера, 12 марта, электростанции республики выработали 234,5 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Для этого на тепловых электростанциях было сожжено почти 51 миллион кубометров природного газа, более 19 тысячи тонн угля и 1,6 тысячи тонн мазута.

Кроме того, из Туркменистана было импортировано 16,2 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Потребителям по всей республике было поставлено 218,9 миллиона кВт/ч электроэнергии. Потребление природного газа составило 148,8 миллиона кубометров.

Также он проинформировал, что вчера были возобновлены ограничения на поставку электроэнергии до 150 МВт.

энергетика