Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Три путепровода построят на пересечении первой и третьей линий Московских центральных диаметров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Источник: РИА "Новости"

«Сразу три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они соединят улицы Валаамскую и Академика Королёва», — уточнил Собянин.

Мэр добавил, что благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города. Также увеличится пропускная способность улиц Академика Королëва, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова.

«Путепроводы строятся с учётом будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Также заранее готовим железнодорожную инфраструктуру для ВСМ», — пояснил Собянин.

Он уточнил, что в данный момент специалисты занимаются сооружением опор путепровода через железнодорожные пути.

«Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 километра дорог, включая: путепроводы со съездами с магистрали на улицу Милашенкова и с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую; два надземных пешеходных перехода на проектируемой дороге — магистрали вдоль МЦД-3», — рассказал мэр.

Собянин добавил, что всего в 2024 году планируется завершить работы на 12 путепроводах.

строительство