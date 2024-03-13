Три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3

«Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 километра дорог, включая: путепроводы со съездами с магистрали на улицу Милашенкова и с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую; два надземных пешеходных перехода на проектируемой дороге — магистрали вдоль МЦД-3», — рассказал мэр.