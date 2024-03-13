«Сразу три путепровода появятся на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они соединят улицы Валаамскую и Академика Королёва», — уточнил Собянин.
Мэр добавил, что благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города. Также увеличится пропускная способность улиц Академика Королëва, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова.
«Путепроводы строятся с учётом будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Также заранее готовим железнодорожную инфраструктуру для ВСМ», — пояснил Собянин.
Он уточнил, что в данный момент специалисты занимаются сооружением опор путепровода через железнодорожные пути.
«Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 километра дорог, включая: путепроводы со съездами с магистрали на улицу Милашенкова и с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую; два надземных пешеходных перехода на проектируемой дороге — магистрали вдоль МЦД-3», — рассказал мэр.
Собянин добавил, что всего в 2024 году планируется завершить работы на 12 путепроводах.