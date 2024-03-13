Новые цены на газ: Сколько жители Молдовы теперь станут платить, и какими будут компенсации

В связи со вступлением в силу с 23 февраля 2024 года новых регулируемых цен на поставку природного газа, утвержденных постановлением НАРЭ от 21 февраля 2024 года, основой для выдачи счетов-фактур, включая компенсации за февраль 2024 года (2 расчетных периода), будут служить регулируемые цены, действующие до и после 23 февраля 2024 года.
Об этом сообщила компания «Молдовагаз», отметив, что цены для бытовых потребителей природного газа в контексте обязательства по оказанию публичной услуги, которые пользуются компенсациями, утвержденные постановлением правительства № 92 от 21 февраля 2024 года, устанавливаются в зависимости присвоенной категории энергетической уязвимости, а именно:
Категория Цена за 1 m3, Цена за 1 m3, уязвимости включая НДС включая НДС (до 23.02.2024) (после 23.02.2024).
- Крайняя категория 12,00 lei/m3 12,00 lei/m3.
- Очень высокая 12,20 lei/m3 12,20 lei/m3.
- Высокая 12,40 lei/m3 12,40 lei/m3.
- Средняя 12,60 lei/m3 12,60 lei/m3.
- Низкая 17,00 lei/m3 14,47 lei/m3.
- Первичная 18,07 lei/m3 14,47 lei/m3.
- Без уязвимости 18,07 lei/m3 14,47 lei/m3.
Для проверки размера компенсации за природный газ, исходя из категории своей уязвимости, потребитель может воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте АО «Молдовагаз». Инструмент доступен как на его главной странице, так и в разделе «Потребители». Для получения дополнительной информации бытовые потребители могут позвонить в контакт-центр АО «Молдовагаз» по единому номеру 1304.
Согласно постановлению правительства Молдовы № 920 от 22 ноября 2023 года «Об утверждении компенсируемого объема и цен/тарифов для бытовых потребителей по категории энергетической уязвимости на период ноябрь 2023 года-март 2024 года», максимальный компенсируемый объем природного газа установлен на уровне 180 м3/месяц/точка потребления.
Источник — noi.md.