Новые цены на газ: Сколько жители Молдовы теперь станут платить, и какими будут компенсации

В связи со вступлением в силу с 23 февраля 2024 года новых регулируемых цен на поставку природного газа, утвержденных постановлением НАРЭ от 21 февраля 2024 года, основой для выдачи счетов-фактур, включая компенсации за февраль 2024 года (2 расчетных периода), будут служить регулируемые цены, действующие до и после 23 февраля 2024 года.