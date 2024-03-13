Стало известно, когда в Новосибирской области пройдет форум «Технопром-2024»

В прошлом году форум посетило более 16 тысяч человек, а с учетом онлайн-участников — более 30 тысяч. Программа включала 10 отраслевых треков и более 230 мероприятий, с участием свыше 1000 экспертов и спикеров. На форуме также присутствовали делегации из 82 регионов России и порядка 40 зарубежных делегаций.