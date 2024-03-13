13 марта , Office Life , Экономика

В Беларуси движение грузовиков по местным дорогам ограничат с 15 марта

На некоторых дорогах Беларуси вводят ограничения на движение тяжелых грузовиков. Они будут действовать с 15 марта по 30 апреля и с 31 мая по 31 августа при дневной температуре воздуха выше 25 градусов. Это следует из документов исполкомов, которые опубликованы 13 марта на Национальном правовом портале.