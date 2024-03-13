В Беларуси движение грузовиков по местным дорогам ограничат с 15 марта

Ранее ограничения уже были установлены в Глусском и Горецком районах, теперь к ним присоединяются Круглянский, Костюковичский, Чаусский и Дрибинский районы.
Ограничения будут действовать с 15 марта за исключением Чаусского района, где они начнут работать с 20 марта. Кроме того, в Глусском и Дрибинском районах планируются летние ограничения на местных дорогах с 25 мая.
Исключением из ограничений станут машины, перевозящие пассажиров, животных, гуманитарную помощь, почту от РУП «Белпочта», а также грузы, которые требуют особого температурного режима для сохранности. Не попадают под запрет и транспортные средства, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП.