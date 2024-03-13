Блинный индекс: как изменилась цена блинов на Масленицу в 2024 году

За основу взяли классический рецепт масленичного лакомства. В наш блинный набор входит шесть продуктов: десяток яиц, литр молока, кило муки, сахара, сливочного масла и литр растительного масла. Перечисленные продукты в 2024 году стоят 37,59 белорусского рубля (BYN), в феврале 2023 года — 36,05 BYN. Продуктовый набор для масленичного лакомства подорожал на 1,54 BYN, рост составил чуть более 4 процентов. Год назад этот показатель оказался в два раза выше.