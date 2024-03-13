Блинный индекс: как изменилась цена блинов на Масленицу в 2024 году

МИНСК, 13 мар — Sputnik, Инна Гришук. К масленичной неделе, которая в Беларуси отмечается с 11 по 17 марта, Sputnik изучил цены на продукты и узнал, как изменилась стоимость главного праздничного угощения по сравнению с прошлым годом. Для этого подсчитали «блинный индекс — 2024» и сравнили таким же показателем 2023 года.
За основу взяли классический рецепт масленичного лакомства. В наш блинный набор входит шесть продуктов: десяток яиц, литр молока, кило муки, сахара, сливочного масла и литр растительного масла. Перечисленные продукты в 2024 году стоят 37,59 белорусского рубля (BYN), в феврале 2023 года — 36,05 BYN. Продуктовый набор для масленичного лакомства подорожал на 1,54 BYN, рост составил чуть более 4 процентов. Год назад этот показатель оказался в два раза выше.
Порция блинов стала дороже на 32 копейки
Чтобы рассчитать «индекс блина», нам потребовалось вывести цену на порцию блинов. Для этого воспользовались классическим рецептом главного масленичного угощения: 3 яйца, 0,5 литра молока, 250 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 30 миллилитров растительного масла и 60 граммов сахара.
Для сравнения, в 2023 году «индекс блина» составил 10 процентов, а порция блинов, приготовленных по классическому рецепту, за год подорожала на 33 копейки.
Что дорожало в блинном наборе больше всего?
Заметнее всего на стоимость порции блинов повлиял рост цен на молоко, которого больше всего требуется в рецепте. В феврале 2023 года в среднем белорусские хозяйки покупали литр молока за 1,78 BYN, в феврале 2024 года — за 2,02 BYN. Рост составил почти 13,5%.
На втором месте по увеличению цены оказалась мука, подорожавшая на 10,2% — с 1,47 BYN до 1,62 BYN. Примерно на 10 процентов увеличились в цене куриные яйца — средняя цена на десяток в феврале 2023 составляла 3,02 BYN, в феврале 2024 — 3,32 BYN.
Кило сливочного масла год назад в среднем стоило 21,37 BYN, сейчас — 22,94 BYN. Рост — 7,35%. Почти на 2% увеличилась за год средняя цена на сахар — с 2,56 до 2,61 BYN.
Один продукт из блинного набора не подорожал, а наоборот, стал дешевле примерно на 13,2% — это подсолнечное масло. В феврале 2023 года цена составляла 5,85 BYN, год спустя — 5,08 BYN.
Что с ценами на популярные начинки?
Традиционно на масленичный стол к блинам подаются сметана, творог, сгущенка, в блинчики заворачивают фарш или сыр. Решили сравнить, как за год изменились цены на эти продукты. Для этого также взяли средние цены на продукты в Беларуси за февраль 2023 и февраль 2024 года.
На первом месте по росту цен оказалась сметана, средняя стоимость на которую повысилась на 8% — с 6,71 до 7,25 BYN. На втором месте с ростом в 3,5% расположился мясной фарш — средняя цена поднялась с 12,17 BYN в 2023 до 12,6 BYN в 2024. Сыр твердых сортов за год в среднем подорожал только на 0,4 процента. В феврале 2023 кило в среднем стоило 21,78 BYN, в феврале 2024 — 21,87 BYN.
За год продуктовый набор из пяти начинок увеличился в цене всего на 2%. Если покупать кило каждого продукта начинки и банку сгущенки, стоимость в средних ценах февраля 2024 составит 55,15 BYN, год назад — 54,11 BYN. Для сравнения, в канун Масленицы 2022 года такой же набор из начинок стоил чуть более 45 BYN. В 2023 годовой рост цен на корзинку этих продуктов составил почти 20%.