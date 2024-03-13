Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно — новые правила

При этом законодатели разрешили сдавать квартиры посуточно, только если это не нарушает права других жителей дома — за шум и беспорядки отвечать будут не только «посуточные жильцы», но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие — арендное помещение должно быть оснащено приборами учета энергоресурсов. Второй пункт также направлен на защиту интересов соседей: так их хотят защитить от ситуации, когда собственник арендного жилья платит «по среднему нормативу» при большом расходе ресурсов, а превышение ложится на всех жильцов многоэтажки.