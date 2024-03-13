Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно — новые правила

«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании», — сказано в тексте документа.
При этом законодатели разрешили сдавать квартиры посуточно, только если это не нарушает права других жителей дома — за шум и беспорядки отвечать будут не только «посуточные жильцы», но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие — арендное помещение должно быть оснащено приборами учета энергоресурсов. Второй пункт также направлен на защиту интересов соседей: так их хотят защитить от ситуации, когда собственник арендного жилья платит «по среднему нормативу» при большом расходе ресурсов, а превышение ложится на всех жильцов многоэтажки.
Законодатели рассчитывают, что правовое определение краткосрочной аренды выведет рынок из тени, а дополнительные доходы пойдут в бюджет.
Предоставлять гостиничные услуги, устраивать хостелы в многоквартирных домах в России запрещено. При этом ранее некоторые суды считали гостиничными услугами и посуточную аренду. Однако один из граждан РФ обратился в Конституционный суд, который указал, что сдача квартиры в аренду посуточно не может являться гостиничной услугой. Конституционный суд также определил, что федеральное законодательство должно принять меры к урегулированию проблемы.