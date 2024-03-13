Должно стать уроком телеканалу: министр культуры Казахстана закрыла скандальное шоу

На шоу ее пригласили в первый день священного месяца Рамазан, и вот тут-то произошло то, чего никак не ожидали ни сама женщина, ни представители Кризисного центра в Астане, которые на протяжении нескольких месяцев пытались помочь ей пережить ситуацию — в студии оказался ее муж-агрессор.