Должно стать уроком телеканалу: министр культуры Казахстана закрыла скандальное шоу

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. После первого выпуска закроют ток-шоу «Бірақ…» (Однако… — Sputnik), заявила министр культуры и информации Аида Балаева.
Ведомство, отметила министр, поддерживало создание ток-шоу на центральном казахстанском телеканале «Хабар», как программу, которая «призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения».
Но первый же выпуск показал, что ни режиссеры, ни ведущие с этой задачей не справились, констатировала Аида Балаева.
«В данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества».
Дело в том, что телеканал выпустил в прямой эфир ток-шоу, в котором показали мать шестерых детей, которая долгие годы терпела пьяные дебоши и побои мужа.
После очередного приступа «кухонного агрессора», собрала детей и уехала из Шымкента в Астану, где пыталась вылечить сломанную руку, выживала с детьми в съемной времянке и перебиваясь временной работой.
На шоу ее пригласили в первый день священного месяца Рамазан, и вот тут-то произошло то, чего никак не ожидали ни сама женщина, ни представители Кризисного центра в Астане, которые на протяжении нескольких месяцев пытались помочь ей пережить ситуацию — в студии оказался ее муж-агрессор.
Понятно, что героиня шоу пережила мгновенный шок. Но организаторам этого показалось мало. Ведущие вместе с мужем начали уговаривать ее примириться с ним «ради детей» и в честь праздника.
Министр Аида Балаева посчитала позицию режиссеров шоу недопустимой.
«Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное».
Прежде всего, считает Аида Балаева, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично.
«Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто», — подчеркнула она.
Представители кризисного центра, в свою очередь, заявили, что если и будут давать согласие на участие своих подопечных в телепередачах, теперь будут предпринимать все меры для их защиты — от утвержденных сценариев до масок на лицах.
Отметим, что с сайта телеканала запись шоу удалена.