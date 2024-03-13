Завод «Толмачевский» начал свою работу в Новосибирской области

Отметим, что регион лидирует по поголовью молочного стада в Сибирском федеральном округе и занимает третье место по этому показателю в стране. До появления завода «Толмачевский» в регионе перерабатывалось менее 40% молока хозяйств, остальное вывозилось за пределы области. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать готовую к употреблению молочную продукцию.