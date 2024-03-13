Завод «Толмачевский» начал свою работу в Новосибирской области

В Новосибирской области запустили завод «Толмачевский», который способен перерабатывать почти 15 тысяч тонн молока в год. Теперь в магазинах региона появится еще один бренд молочной продукции высокого качества.
«Со стороны регионального правительства мы поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов, в том числе такие комплексные проекты — от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов», — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Отметим, что регион лидирует по поголовью молочного стада в Сибирском федеральном округе и занимает третье место по этому показателю в стране. До появления завода «Толмачевский» в регионе перерабатывалось менее 40% молока хозяйств, остальное вывозилось за пределы области. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать готовую к употреблению молочную продукцию.
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